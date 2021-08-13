Son dakika spor haberi... Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Kazanma alışkanlığımız devam etmeli"

Süper Lig'in açılış maçında Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, oyuncularına uyarılarda bulundu. Yalçın, "Kazanma alışkanlığımız devam etmeli. Bunun için başlangıç önemli. Kazanarak başlamamız bize moral olacak. Çifte kupa geride kaldı. Kupalara yenilerini eklemek için galibiyet alıp arkasını getirmeye odaklanmalıyız" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Rizespor ile 2021-2022 sezonunun açılış maçında karşılaşacak olan Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın iyi bir başlangıç yapmaları konusunda oyuncularına uyarılarda bulundu. Fanatik'in haberine göre, sahalarında uzun bir aradan sonra taraftarla bulaşacakları karşılaşmada oyuncularından 3 puan isteyen Yalçın, "Kaldığımız yerden devam etmeliyiz" dedi.

'YENİLERİNİ KAZANMALIYIZ'

Çifte kupanın geride kaldığını, yeni bir sezonun başladığını ve yeni kupalar kazanmak için oynayacaklarını hatırlatan genç teknik adam,"Kazanma alışkanlığımız devam etmeli. Bunun için başlangıç önemli. Kazanarak başlamamız bize moral olacak. Çifte kupa geride kaldı. Kupalara yenilerini eklemek için galibiyet alıp arkasını getirmeye odaklanmalıyız" diyerek bugünkü karşılaşma öncesinde oyuncularını motive etti.

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