14 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Michy Batshuayi Beşiktaş'a "Gelirim" dedi! Chelsea'yle temaslar başladı

Yıldız golcü Beşiktaş’a Gelirim dedi! Kulübüyle temaslar başladı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 Giriş Tarihi: 13.08.2021

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi klasında bir golcüyü renklerine bağlamak istiyor. Siyah-beyazlıların gündemine birçok isim gelmesine karşın, ilk hedef Chelsea'de bonservisi bulunan Michy Batshuayi'nin olduğu öğrenildi. Belçikalı oyuncu, Beşiktaş'a "Gelirim" dedi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılarda ilk gündem forvet transferi. Bu doğrultuda Kartal, Chelsea'nin yıldızı Batshuayi'yi listenin ilk sırasında tutuyordu.

Son dakika haberine göre Belçikalı yıldız da Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti. Kartal, İngiliz devi ile pazarlıklara devam ediyor.

Beşiktaş Batshuayi'yi Chelsea'den istedi!

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