14 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı öncesi başkan Ahmet Nur Çebi taraftarlarla bir araya geldi

Başkan Çebi taraftarlarla bir araya geldi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 Giriş Tarihi: 13.08.2021

Süper Lig'in açılış maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş'ta, başkan Ahmet Nur Çebi, mücadele öncesi taraftarlarla bir araya geldi. Beşiktaş Çarşı'da taraftarlarla buluşan Başkan Çebi ve yöneticiler, ardından ağaçlı yoldan, siyah-beyazlılarla birlikte yürüyerek stadyuma geldi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, sezonun ilk karşılaşması için stadyuma taraftarlarla birlikte ağaçlı yoldan yürüyerek geldi.
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, ligin açılış karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u konuk ederken, siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmadı. Pandemi önlemleri doğrultusunda stadyumun yüzde 50 kapasitesi dolarken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Yönetimi de maç öncesinde taraftarlarla bir araya geldi. Beşiktaş Çarşı'da taraftarlarla buluşan Başkan Çebi ve yöneticiler, ardından ağaçlı yoldan, siyah-beyazlılarla birlikte yürüyerek stadyuma geldi.
Ahmet Nur Çebi taraftarlarla birlikte stada yürüdü

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