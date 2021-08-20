20 Ağustos 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Gaziantep kamp kadrosu belli oldu! Mert Günok Alex Teixeira ve Michy Batshuayi listede yer aldı

Beşiktaş’ın Antep kafilesi belli oldu! Yeni transferler kadroda mı?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 Giriş Tarihi: 20.08.2021

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in ikinci haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı öncesi kamp kafilesi belli oldu. Siyah beyazlıların yeni transferleri Mert Günok, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi de listede yer alırken kaleci Utku Yuvakuran kadroda yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak olan Beşiktaş'ın, kamp kadrosu belli oldu.

Siyah beyazlılarda, yeni transferlerden Mert Günok, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi de listede yer aldı. Mert Günok'un gelmesiyle birlikte genç kaleci Utku Yuvakuran Antep kafilesinde yer almadı.

Beşiktaş'ın, yarın saat 21.45'te Gaziantep FK'ya konuk olacağı maçı Ümit Öztürk yönetecek.

İŞTE SİYAH BEYAZLILARIN KAMP KADROSU:

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