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Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı haberleri: Ahmet Nur Çebi taraftarlarla birlikte stada yürüdü

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in açılış maçında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, maç öncesi taraftarlarla birlikte Vodafone Park'a yürüdü. (BJK spor haberi)
13.08.2021
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