Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı haberleri: Atiba Hutchinson sezona golle başladı
Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de 2021/2022 sezonunun açılış maçında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson takımı adına farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın 38 yaşındaki kaptanı Atiba Hutchinson sezona golle başladı. Geçtiğimiz sezon 4 gol atıp 11 de asist yaparak kariyerinde gole en fazla katkı verdiği sezona yaşayan ve şampiyonlukta büyük payı bulunan Kanadalı futbolcu, yeni sezona da bıraktığı yerden başladı. Çaykur Rizespor karşılaşmasının 52. dakikasında Rosier'in zor pozisyonda yaptığı ortada ceza sahası içinde topu kontrol eden Atiba, düzelterek vuruşunu yaptı ve farkı 2'ye çıkaran isim oldu. Beşiktaş'taki 9. sezonunu geçiren ve bugüne kadar siyah-beyazlı formayla 293 maça çıkıp 23 gol ve 34 asist yapan Atiba Hutchinson, 294. maçında 24. golüne imza attı.
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