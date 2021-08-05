05 Ağustos 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal müjdesini Çağlar Söyüncü verdi!

Ghezzal müjdesini Çağlar verdi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.08.2021

Beşiktaş'ın yeni sezonda kadrosuna katmak için gün saydığı Rachid Ghezzal için takım arkadaşı Çağlar Söyüncü'den açıklama geldi. Milli stoper, “Rachid burada ama aklı Beşiktaş’ta, fazla beklemezsiniz” dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın yeni sezonda kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Rachid Ghezzal'la ilgili güzel haber, takım arkadaşı Çağlar Söyüncü'den geldi. Fotomaç'ın haberine göre, İngiltere'nin Leicester City takımında forma giyen Milli yıldız Çağlar'ın kendisine yöneltilen "Ghezzal'ın durumu nedir?" sorusuna, "Rachid burada ama aklı Beşiktaş'ta. Bizimle idmanlara çıkıyor, hazırlık maçlarına da çıkıyor ama sanki her an gidecek gibi. Bence Beşiktaşlılar onu çok fazla beklemez" yanıtını verdiği ifade edildi.

TRANSFER ŞARTI KONDU

Bu arada Ghezzal'la ilgili İngiliz basınında farklı haberler çıkmaya da devam ediyor. Mercury'nin haberine göre Leicester City, geçen sezonun sonunda Cengiz Ünder'in kiralık transferini kalıcı yapmama kararının ardından sağ kanada takviye yapmak istiyor. Sassuolo'dan Domenico Berardi ve West Brom'dan Matheus Pereira'nın ardından, Real Madrid'den Marco Asensio almaya çalışıyor. Ancak bu üç oyuncudan birisi alınana kadar Ghezzal'ın takımdan ayrılmayacağı belirtildi.

YALÇIN SORUN ETMiYOR

Leicester City ile kampta olan Cezayirli yıldızın testlerinde herhangi bir sağlık problemi bulunmadığı ve çok iyi bir kamp dönemi geçirdiği belirtilirken, Ghezzal'ın hazır olarak takıma katılacak olması teknik direktör Sergen Yalçın'ın keyfini yerine getirdi.

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