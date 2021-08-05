Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Alex Teixeira müjdesi! İşte sahaya çıkacağı tarih
Beşiktaş'ın, anlaşmaya vardığı ve hafta sonu İstanbul’da olması beklenen Alex Teixeira için çok özel bir çalışma programı hazırlandı. Brezilyalı yıldız, ilk üç maçta riske edilmeyecek, eylül ayıyla birlikte sahadaki yerini alacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın adeta yılan hikayesine dönen ancak son günlerdeki açıklamalarının ardından cumartesi günü İstanbul'da olması beklenen yeni transferi Alex Teixeira'nın siyah-beyazlı formayı giyeceği gün büyük ölçüde netleşti. Siyah-beyazlı yönetim, Brezilyalı oyuncu ile uzun pazarlıkların ardından her konuda anlaşmaya vardı. Josef de Souza'nın bizzat defalarca görüşerek ikna ettiği Teixeira'nın 3 Ağustos'ta karantina süresi Dubai'de bitmiş olmasına ve Türkiye'ye gelmesi durumunda karantinaya girmeyecek olmasına rağmen: sambacının henüz gelmemesi teknik heyeti rahatsız etti.
8 AYDIR TOP OYNAMIYOR
En son resmi bir maça Jiangsu formasıyla 11 Aralık 2020'de Evergrande karşısında çıkan ve 7 ay 24 gündür sahaya çıkmayan Alex'in son form durumu Sergen Yalçın'ı düşündürüyor. Buna rağmen 236 gündür resmi maç oynamayan Brezilyalı oyuncu için Sergen Yalçın özel idman programı hazırladı. Yaklaşık 8 ayın üzerine oyuncuyu riske atmak istemeyen Yalçın, Alex için hiç olmayacak. Fotomaç'ın haberine göre, şampiyon teknik adamın hedefi Alex'i 4'üncü haftada oynanacak Malatyaspor maçında sahaya sürmek. Rizespor, Gaziantep ve Karagümrük maçlarında Alex'in forma giymesi beklenmiyor.
ALEX'E AİLE BOYU DESTEK
Alex Teixeira'nın ikna çalışmalarında, Beşiktaş forması giyen Josef de Souza kadar eşinin de etkisi olduğu ortaya çıktı. Brezilya basınında konuyla ilgili olarak Josef'in eşi Danielle Araujo'nun, Alex'in eşi Thais'i ikna etme konusunda ciddi anlamda çalışma yaptığı ifade edildi. Thias'in, Danielle'le yaptığı konuşmalarda kendisinin de Suudi Arabistan'da kaldığını hayatın kadınlar için çok zor olduğunu, İstanbul'un ise Avrupa'daki herhangi bir şehirden farkı olmadığını anlattığı öğrenildi.
31 yaşındaki Brezilyalı 10 numara profesyonel futbol kariyeri boyunca 3 farklı takımın forması giyerken 428 mücadelede 172 gol kaydetti. Bu periyotta 72 de asist yapmayı baraşan yıldız futbolcu toplamda 244 gole direkt etki etmiş oldu. 47 kez sarı kartla cezalandırılırken 3 kez de kırmızı kartla gördü.
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