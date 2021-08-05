Beşiktaş'ın, yeni sezonda kadrosuna katmak için gün saydığı Diego Godin'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Uruguaylı savunmacıya, üç sezona yayılacak şekilde 4 milyon euro teklif etti. Ancak tecrübeli stoper bunu yeterli bulmadı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Cagliari sportif direktörü Stefano Capozucca'ya, siyah-beyazlıların son teklifini yeterli bulmayan Godin'i ikna etme görevinin verildiği belirtildi.

Fotomaç'ın L'Unione Sarda gazetesinden derlediği habere göre, "Beşiktaş, Godin'e üç sezona yayılacak şekilde 4 milyon euro teklif etti. Ancak Uruguaylı savunmacı bunu yeterli bulmadı.

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