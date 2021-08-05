05 Ağustos 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a flaş forvet önerisi! Wesley ve Simy...

Beşiktaş'a flaş forvet önerisi! 2 isim birden...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.08.2021

Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ayrılmasından sonra forvet bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Diego Costa ve Luuk de Jong için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılara bu bölge için Simy ve Wesley önerisi geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Luuk de Jong ve Diego Costa için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'a iki forvet daha önerildi. Sabah'ın haberine göre; İki ay önce de siyah-beyazlıların gündemini meşgul eden Crotone'un oyuncusu Simy ile Aston Villa'nın Brezilyalı santrforu Wesley'nin uygun maliyetlerle gelebilecekleri yönetime iletildi. İki oyuncunun da Sergen Yalçın'ın istediği futbolcu profiline uyması dikkat çekerken, Beşiktaş önerileri değerlendirmeye aldı. İtalya'da geçtiğimiz sezon 39 maça çıkan 29 yaşındaki Nijeryalı Simy; 20 gol, 3 asistle oynamıştı. 24 yaşındaki Wesley ise iki yıl önce 25 milyon Euro bonservisle transfer olduğu Aston Villa ile geride kalan sezonda sadece 3 maçta görev yaptı.



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