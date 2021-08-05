Son dakika spor haberi: Beşiktaş ile Leicester City arasında Rachid Ghezzal pazarlığı devam ediyor!
Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon etkili bir performans sergileyen Rachid Ghezzal, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah beyazlılardan ayrılmıştı. Kara Kartal, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için İngiliz kulübü Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor. İşte Beşiktaş'ın teklifi ile Leicester'ın istediği rakam arasındaki fark... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Son şampiyon Beşiktaş, geçen sezon elde edilen başarıda büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal için Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor.
Premier Lig ekibi, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Cezayirli futbolcu için yüksek bir bedel talep etti. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Leicester, Ghezzal için 5.5 milyon euro isterken, Beşiktaş cephesi ise en fazla 4 milyon euro bonservis verebileceklerini İngilizlere iletti.
"PİYASASI BİRDEN YÜKSELDİ"
Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Leicester Kulübü'nün istediği yüksek bonservis sonrasında sıkı pazarlığa girişti.
Bu noktada 29 yaşındaki sağ kanat oyuncunun siyah beyazlılarda gösterdiği performansla piyasasının yeniden artışa geçtiği vurgulandı. Bununla beraber, Rachid Ghezzal ve menajeriyle anlaşma sağlandığı belirtilirken, 4 milyon euroluk teklif üzerinden Leicester City Kulübü'ne 1 hafta süre verildi.
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