06 Ağustos 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: UEFA'dan Beşiktaş'a müjdeli haber!

UEFA’dan Beşiktaş’a müjdeli haber!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 Giriş Tarihi: 05.08.2021

Son dakika spor haberleri: UEFA'dan Beşiktaş'a sevindiren haber geldi. Siyah-beyazlılar için vadesi geçmiş borçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirildiği ve 2021/2022 UEFA gelirlerinin %15'ine el konulması durumunun ortadan kalktığını açıkladı. (BJK spor haberleri)

28 Haziran 2021 tarihli özel durum açıklamasında, UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümleri ilgili süreler içerisinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin %15'ine el konulacağına, ancak ilgili borçlarımızı 30 Haziran 2021 tarihine kadar ortadan kaldırmamız durumunda ilgili yaptırımın uygulanmayacağına, bununla birlikte bu süre zarfında alacaklıların haklarından feragat etmeleri veya yetkili mahkeme kararınca 30 Haziran 2021 tarihine kadar vadesi geçmiş borçların sadece bir kısmının ödenmesi gerektiğine karar vermesi durumunda Şirketimizin daha düşük tutar ödemesine izin verileceğine yer verilmişti.


Şirketimiz, CAS nezdindeki vadesi geçmiş borçlara ilişkin yükümlülüklerini, hukuki haklarımız da saklı kalmak kaydıyla, yerine getirmiş olduğundan, daha önceki açıklamada bahsedilen yaptırımlar ortadan kalkmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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