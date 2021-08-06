Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Adana Beşiktaş maçı A Spor'da!
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Flaş transferlerle gündeme gelen ve Balotelli, Belhanda gibi yıldızları kadrosuna katan ligin yeni ekibi Adana Demirspor, son şampiyon Beşiktaş'ı ağırlayacak. Peki, Adana Demirspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? ADS BJK maçı hangi kanalda? İşte tüm bilgiler...
Son Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, flaş transferlerle adını duyuran ve ligin yeni ekibi Adana Demirspor'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Balotelli, Belhanda gibi flaş transferlere imza atan Adana Demirspor; Salih Uçan, Kenan Karaman gibi milli yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş'la kozlarını paylaşacak. Peki, Adana Demirspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor-Beşiktaş arasında oynanacak hazırlık maçı 6 Ağustos Cuma (bugün) saat 21.00'de başlayacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Rassoul, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan İnler, Belhanda, Akintola, Assombalonga, Balotelli.
Beşiktaş: Utku, Necip, Vida, Mehmet Topal, Rıdvan, Josef, Salih Uçan, Atiba, Gökhan Töre, Nkoudou, Kenan.
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