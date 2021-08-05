Beşiktaş ile anlaşma sağlayan Alex Teixeira, sosyal medya hesabından siyah beyaz formalı bir paylaşımda bulundu. Brezilyalı yıldız kendisinin montajlandığı fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Öte yandan yıldız futbolcunun menajeri de sosyal medya hesabından “Pazartesi günü yeni bir yolculuk başlıyor" paylaşımında bulundu. Sambacı'nın menajeri paylaşıma Türk bayrağı ve kartal emojilerini de ekledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş ile anlaşma sağlayan Alex Teixeira, sosyal medya hesabından siyah beyaz formalı bir paylaşımda bulundu. Brezilyalı yıldız kendisinin montajlandığı fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

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Beşiktaş'ın her konuda anlaşma sağladığı Alex Teixeira'da flaş bir gelişme daha yaşandı. Brezilyalı yıldızın menajeri Junior Mendonza, sosyal medya hesabından "Pazartesi günü yeni bir yolculuk başlıyor" paylaşımında bulundu.

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SAMBACI'DAN DA FLAŞ YORUM

Beşiktaş'ın transferinde mutlu sona ulaştığı Alex Teixeira, vatandaşı Josef de Souza'nın paylaşımına yorum yaptı. Yıldız futbolcu Josef'in, "Kim mutlu elini kaldırsın" paylaşımına, el kaldırma emojisi ile yanıt verdi.

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