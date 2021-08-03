Beşiktaş'ta Rosier'den Ghezzal'a transfer çağrısı! "Come to Beşiktaş Rachid"

Son dakika Beşiktaş haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş, Başakşehir ve Kayserispor hazırlık maçlarının ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Forvet, orta saha ve defans oyuncularından kurulu transfer listesine yeni isimler de eklendi. Samuel Umtiti, Diego Costa, David Okereke gibi futbolculara ilgi sürüyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)