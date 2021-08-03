03 Ağustos 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Rosier'den Ghezzal'a transfer çağrısı! "Come to Beşiktaş Rachid"

Rosier'den Ghezzal'a transfer çağrısı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 Giriş Tarihi: 03.08.2021

Beşiktaş'ın yeniden renklerine bağladığı Valentin Rosier'den Rachid Ghezzal'a çağrı geldi. Portekizli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Come to Beşiktaş Rachid" notunu düştü. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta transfer girişimleri hız kesmiyor. Siyah beyazlılar şu ana kadar Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal ve Valentin Rosier'i kadrosuna kattı.

Yönetimin ilk hedefi, Rachid Ghezzal'ı da bonservisiyle takıma kazandırmak.

ROSIER'DEN ÇAĞRI

Beşiktaş'ta kadroya son olarak dahil edilen Valentin Rosier'den flaş Ghezzal paylaşımı geldi. Fransız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rachid Ghezzal'e çağrıda bulundu.

Rosier paylaşımında, "Come to Beşiktaş Rachid" ifadelerini kullandı.

Rosier, daha sonra bu mesajını sildi.

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