Son dakika transfer haberi: Cenk Tosun müjdeyi verdi! Rachid Ghezzal...
Beşiktaş'ın, transferi yılan hikayesine dönen Rachid Ghezzal ile ilgili Cenk Tosun'dan açıklamalar geldi. Siyah beyazlıların, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sakatlık sebebiyle faydalanamadığı milli golcü, Cezayirli yıldız ile ilgili, "İngiltere Premier Lig çok hızlı. Orada her şey öyle kolay değil. İspanya, Fransa ve bizde başarıyla futbol oynayabilir. İtalya’da bile zor oynar. Kendisi ve takım arkadaşı Çağlar’la sürekli konuşuyorum. Ghezzal, buraya gelecek" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-Beyazlılar'a geçen sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak katılan Cenk Tosun, Erzurumspor mücadelesinde diz kapağından sakatlık yaşamıştı. Bundan dolayı sahalara ocak ayında dönmesi beklenen tecrübeli futbolcu, tedavi programının bir bölümünü İstanbul'da geçirdi. Kara Kartal'ın geçen hafta Kayserispor'la Nevzat Demir Tesisleri'nde oynadığı hazırlık maçını Ümraniye'de takip eden tecrübeli futbolcu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından 3 ay sonra sahalara geri dönmeyi planladığını söyleyen Milli golcü, Kartal'ın transferini açıklamaya hazırlandığı Rachid Ghezzal'la ilgili de konuştu.
"BÖYLE BİR KENT YOK"
Fanatik'in haberine göre, milli golcü, "Ghezzal için İngiltere Premier Lig çok hızlı. Orada her şey öyle kolay değil. İspanya, Fransa ve bizde başarıyla futbol oynayabilir. İtalya'da bile zor. Kendisi ve takım arkadaşı Çağlar'la sürekli konuşuyorum. Ghezzal, buraya gelecek. Her şey bir yana dünyada İstanbul gibi bir kent daha yok" diyerek transfer müjdesi verdi.
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