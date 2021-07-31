31 Temmuz 2021, Cumartesi
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Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Mehmet Topal, Fabrice Nsakala, Josef de Souza, Atiba, Salih Uçan, Gökhan Töre, Kevin Nkoudou, Kenan Karaman
Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Majid, Fernandes, Onur, Luckassen, Kvrzic, Carole, Avramoski, İlhan, İbrahim
Beşiktaş Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2. hazırlık maçında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Kayserispor mücadelesi öncesi iki takımın ilk 11'i belli oldu. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2. hazırlık maçında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Kayserispor mücadelesi öncesi siyah-beyazlıların ilk 11'i belli oldu.
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Mehmet Topal, Fabrice Nsakala, Josef de Souza, Atiba, Salih Uçan, Gökhan Töre, Kevin Nkoudou, Kenan Karaman
Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Majid, Fernandes, Onur, Luckassen, Kvrzic, Carole, Avramoski, İlhan, İbrahim
BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
31 Temmuz Cumartesi günü Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Beşiktaş YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.
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