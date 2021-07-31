31 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş Kayserispor | İlk 11'ler belli oldu
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 Giriş Tarihi: 31.07.2021

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2. hazırlık maçında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Kayserispor mücadelesi öncesi iki takımın ilk 11'i belli oldu. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2. hazırlık maçında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Kayserispor mücadelesi öncesi siyah-beyazlıların ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Mehmet Topal, Fabrice Nsakala, Josef de Souza, Atiba, Salih Uçan, Gökhan Töre, Kevin Nkoudou, Kenan Karaman

Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Majid, Fernandes, Onur, Luckassen, Kvrzic, Carole, Avramoski, İlhan, İbrahim

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

31 Temmuz Cumartesi günü Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Beşiktaş YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

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