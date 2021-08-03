03 Ağustos 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Samuel Umtiti, Diego Costa, David Okereke... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş, Başakşehir ve Kayserispor hazırlık maçlarının ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Forvet, orta saha ve defans oyuncularından kurulu transfer listesine yeni isimler de eklendi. Samuel Umtiti, Diego Costa, David Okereke gibi futbolculara ilgi sürüyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Samuel Umtiti, Diego Costa, David Okereke... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Samuel Umtiti, Diego Costa, David Okereke... | BJK haberleri

RACHID GHEZZAL

İsmi uzun bir süre Galatasaray ile anılan Rachid Ghezzal ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor. Rachid Ghezzal'ın da imzası an meselesi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Samuel Umtiti, Diego Costa, David Okereke... | BJK haberleri

MERT GÜNOK

Beşiktaş, kaleci arayışlarını sürdüdürken, Başakşehir'in A Milli kalecisi Mert Günok'la yaptığı görüşmeden olumlu ayrıldı. Siyah-beyazlıların, 32 yaşındaki futbolcu için İstanbul temsilcisiyle bu hafta görüşüp transfere noktayı koyması planlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Samuel Umtiti, Diego Costa, David Okereke... | BJK haberleri

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla 37 maça çıkan Gökdeniz Bayrakdar, 2289 dakika sahada kalırken 8 gol atma başarısını gösterdi. Performansı birçok dev kulübün dikkatini çekti. Beşiktaş da uzun süredir takibini sürdürürken, yakın zamanda resmi adımların atılması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Samuel Umtiti, Diego Costa, David Okereke... | BJK haberleri

DRIES MERTENS

8 sezondur formasını giydiği Napoli ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Mertens'in, Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından bizzat istendiği iddia edildi. Beşiktaş'ın, Napoli ile görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Samuel Umtiti, Diego Costa, David Okereke... | BJK haberleri

DAVID OKEREKE

Yeni sezon öncesi forvet transferi için girişimlerini sıklaştıran siyah-beyazlılar için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Belçika basınında çıkan haberde Beşiktaş'ın David Okereke için devreye girdiği yazıldı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Samuel Umtiti, Diego Costa, David Okereke... | BJK haberleri

SAMUEL UMTITI

Gelecek sezon Barcelona kadrosunda düşünülmeyen Samuel Umtiti, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takıma gitme şartı koydu. Beşiktaş'ın Umtiti'nin taliplerinden biri olduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Samuel Umtiti, Diego Costa, David Okereke... | BJK haberleri

DIEGO COSTA

Diego Costa'ya bonuslarla beraber yıllık 3 milyon Euro teklif eden yönetim artık bu rakamın üstüne çıkmayacak. Siyah-Beyazlılar, tecrübeli yıldızın yeni bir görüşme için talepte bulunmasını bekleme kararı aldı.

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