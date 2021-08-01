Beşiktaş'ta golcü arayışları sürüyor. Forvet konusundaki bir başka iddia ise Hataysporlu Mame Diouf için geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, geçtiğimiz sezon Hatayspor'da ligde 38 maçta 19 gol, 5 asistlik performans sergileyen yıldız oyuncu için "Uygun şartlar olursa alınabilir" raporu verdiği belirtildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Forvet konusundaki bir başka iddia ise Hataysporlu Mame Diouf oldu.

Fotomaç'ın haberine göre, Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, geçtiğimiz sezon Hatayspor'da ligde 38 maçta 19 gol, 5 asistlik performans sergileyen Diouf için "Uygun şartlar olursa alınabilir" raporu verdiği belirtildi.

Hatayspor'a takas üzerinden bir teklif yapılabileceği ileri sürüldü.

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