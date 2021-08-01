02 Ağustos 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Mame Diouf'a olur verdi!

Sergen Yalçın o yıldıza olur verdi!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 Giriş Tarihi: 01.08.2021

Beşiktaş'ta golcü arayışları sürüyor. Forvet konusundaki bir başka iddia ise Hataysporlu Mame Diouf için geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, geçtiğimiz sezon Hatayspor'da ligde 38 maçta 19 gol, 5 asistlik performans sergileyen yıldız oyuncu için "Uygun şartlar olursa alınabilir" raporu verdiği belirtildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Forvet konusundaki bir başka iddia ise Hataysporlu Mame Diouf oldu.

Fotomaç'ın haberine göre, Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, geçtiğimiz sezon Hatayspor'da ligde 38 maçta 19 gol, 5 asistlik performans sergileyen Diouf için "Uygun şartlar olursa alınabilir" raporu verdiği belirtildi.

Hatayspor'a takas üzerinden bir teklif yapılabileceği ileri sürüldü.

Son dakika transfer haberi: Alex Teixeira'dan Beşiktaşlı taraftarlara mesaj! "Beni beklesinler"

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Alex Teixeira'dan Beşiktaşlı taraftarlara mesaj! Alex Teixeira'dan Beşiktaşlı taraftarlara mesaj!
Beşiktaş Luuk de Jong'a rest çekti! Beşiktaş Luuk de Jong'a rest çekti!
Kartal'ın Mert teklifi ortaya çıktı! Kartal'ın Mert teklifi ortaya çıktı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör