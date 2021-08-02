Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta golcü arayışları devam ediyor. Siyah beyazlılar, transfer gündeminin öncelikli santrfor adayı olan Diego Costa için vites artırdı. İtalyan basınına göre yıldız futbolcuya yıllık 3 milyon euro maaş, 2 milyon euro imza parası teklif edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Fotomaç'ın İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan derlediği habere göre; bonservisi elinde olan Brezilya asıllı futbolcuya yıllık 3 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif edildi.

2 taksit halinde ödenmek üzere 2 milyon euro da imza parası önerildi.

Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki golcü futbolcudan bu hafta kesin olarak yanıt alınacak.

Gelecek cevaba göre transfer görüşmeleri olumlu ya da olumsuz olarak noktalandırılacak.

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