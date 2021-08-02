02 Ağustos 2021, Pazartesi
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Diego Costa'da fiyat artırdı! İşte sunulan teklif
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta golcü arayışları devam ediyor. Siyah beyazlılar, transfer gündeminin öncelikli santrfor adayı olan Diego Costa için vites artırdı. İtalyan basınına göre yıldız futbolcuya yıllık 3 milyon euro maaş, 2 milyon euro imza parası teklif edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan derlediği habere göre; bonservisi elinde olan Brezilya asıllı futbolcuya yıllık 3 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif edildi.
2 taksit halinde ödenmek üzere 2 milyon euro da imza parası önerildi.
Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki golcü futbolcudan bu hafta kesin olarak yanıt alınacak.
Gelecek cevaba göre transfer görüşmeleri olumlu ya da olumsuz olarak noktalandırılacak.
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