02 Ağustos 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Diego Costa'da fiyat artırdı! İşte sunulan teklif

Kartal fiyat artırdı! İşte Costa'ya sunulan teklif
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 Giriş Tarihi: 02.08.2021

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta golcü arayışları devam ediyor. Siyah beyazlılar, transfer gündeminin öncelikli santrfor adayı olan Diego Costa için vites artırdı. İtalyan basınına göre yıldız futbolcuya yıllık 3 milyon euro maaş, 2 milyon euro imza parası teklif edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Fotomaç'ın İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan derlediği habere göre; bonservisi elinde olan Brezilya asıllı futbolcuya yıllık 3 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif edildi.

2 taksit halinde ödenmek üzere 2 milyon euro da imza parası önerildi.

Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki golcü futbolcudan bu hafta kesin olarak yanıt alınacak.

Gelecek cevaba göre transfer görüşmeleri olumlu ya da olumsuz olarak noktalandırılacak.

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