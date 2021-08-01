Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferi için geri sayıma geçti. Leicester City ile görüşmelerde son aşamaya geçen siyah-beyazlı kurmaylar, Cezayirli yıldızı en geç çarşamba günü İstanbul’a getirmeyi planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Valentin Rosier'i renklerine bağladıktan sonra Alex Teixeira ile de her konuda anlaşan Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın transferini de bitirmeye hazırlanıyor.

Hafta içinde Leicester City yönetimiyle yeniden temasa geçmeyi planlayan siyah-beyazlılar, Cezayirli oyuncuyu bir an önce İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Fotomaç'ın haberine göre, 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun en geç çarşamba günü İstanbul'a getirileceği ve sağlık kontrolü sonrası imzaların atılacağı belirtildi.

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