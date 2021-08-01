02 Ağustos 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Ghezzal'ın geliş tarih belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 Giriş Tarihi: 01.08.2021

Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferi için geri sayıma geçti. Leicester City ile görüşmelerde son aşamaya geçen siyah-beyazlı kurmaylar, Cezayirli yıldızı en geç çarşamba günü İstanbul’a getirmeyi planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Valentin Rosier'i renklerine bağladıktan sonra Alex Teixeira ile de her konuda anlaşan Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın transferini de bitirmeye hazırlanıyor.

Hafta içinde Leicester City yönetimiyle yeniden temasa geçmeyi planlayan siyah-beyazlılar, Cezayirli oyuncuyu bir an önce İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Fotomaç'ın haberine göre, 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun en geç çarşamba günü İstanbul'a getirileceği ve sağlık kontrolü sonrası imzaların atılacağı belirtildi.

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