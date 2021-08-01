Son dakika transfer haberi: Alex Teixeira'dan Beşiktaşlı taraftarlara mesaj! "Beni beklesinler"
Beşiktaş'ın, transferini bitirmek üzere olduğu Alex Teixeira, flaş açıklamalarda bulunduç Brezilyalı yıldız, siyah beyazlı taraftarlarla ilgili olarak, “Sanal dünyada bu kadar ateşli olan bir taraftar grubunun normal hali şok edici olacaktır. Beni beklesinler” dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın uzun süren görüşmeler sonrası anlaşmaya vardığı ve artık Türkiye'ye gelip imza atmasını beklediği Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, Beşiktaş taraftarlara mesaj gönderdi.
Fotomaç'ın Esporte TV'de derlediği haberde, 31 yaşındaki orta saha, transferi hakkında bir soruya "Beşiktaş'ı Türkiye'de futbol oynayan arkadaşlarımdan ve Josef'ten dinledim. O coşkuyu merak ediyorum. Aklımda şüphelerin kalmaması için işi biraz ağırdan aldım ancak artık her şey çok net" ifadelerini kullandı.
Beşiktaşlı taraftarların sosyal medyasına yaptığı "Come to Beşiktaş" yorumlarına da değinen sambacı, "Sanal dünyada bu kadar ateşli olan bir taraftar grubunun normal hali şok edici olacaktır. Beni beklesinler, geliyorum" dedi.
Öte yandan Teixeira'yı Josef de müjdeledi. Twitter'dan bir taraftarın "Alex nerede?" şeklindeki sorusuna cevap veren Josef, "Bilmiyorum ama yakın" dedi. Bu cevap 'Alex birkaç güne İstanbul'da olacak' şeklinde yorumlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası