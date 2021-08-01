02 Ağustos 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Alex Teixeira'dan Beşiktaşlı taraftarlara mesaj! "Beni beklesinler"

Alex Teixeira'dan Beşiktaşlı taraftarlara mesaj!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 Giriş Tarihi: 01.08.2021

Beşiktaş'ın, transferini bitirmek üzere olduğu Alex Teixeira, flaş açıklamalarda bulunduç Brezilyalı yıldız, siyah beyazlı taraftarlarla ilgili olarak, “Sanal dünyada bu kadar ateşli olan bir taraftar grubunun normal hali şok edici olacaktır. Beni beklesinler” dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın uzun süren görüşmeler sonrası anlaşmaya vardığı ve artık Türkiye'ye gelip imza atmasını beklediği Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, Beşiktaş taraftarlara mesaj gönderdi.

Fotomaç'ın Esporte TV'de derlediği haberde, 31 yaşındaki orta saha, transferi hakkında bir soruya "Beşiktaş'ı Türkiye'de futbol oynayan arkadaşlarımdan ve Josef'ten dinledim. O coşkuyu merak ediyorum. Aklımda şüphelerin kalmaması için işi biraz ağırdan aldım ancak artık her şey çok net" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı taraftarların sosyal medyasına yaptığı "Come to Beşiktaş" yorumlarına da değinen sambacı, "Sanal dünyada bu kadar ateşli olan bir taraftar grubunun normal hali şok edici olacaktır. Beni beklesinler, geliyorum" dedi.

Öte yandan Teixeira'yı Josef de müjdeledi. Twitter'dan bir taraftarın "Alex nerede?" şeklindeki sorusuna cevap veren Josef, "Bilmiyorum ama yakın" dedi. Bu cevap 'Alex birkaç güne İstanbul'da olacak' şeklinde yorumlandı.

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