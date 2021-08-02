Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Chuba Akpom için anlaşmaya vardı!
Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, 25 yaşındaki santrfor Chuba Akpom için kulübü Middlesbrough ile 2.5 milyon euro’ya anlaşma sağladı. İngiliz kulübü ile ödeme planı konuşulduğu ve kısa zamanda transferin resmiyete kavuşacağı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Forvet transferini artık çözmek isteyen ve pek çok isimle görüşme halinde olan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Transfer sezonunun başında siyah-beyazlı takımın gündemine gelen santrfor Chuba Akpom konusunda İngiliz Championship ekibi Middlesbrough ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Fotomaç'ın haberine göre, iki kulübün 25 yaşındaki golcü oyuncu için 2.5 milyon euro'ya el sıkıştığı belirtildi. Ve artık ödeme planı üzerinde görüşmelere geçildiği gelen haberler arasında.
'BOĞAZ'IN EŞSİZ MANZARASINDA...'
Alınan bilgilere göre Middlesbrough cephesinin parayı tek seferde istediği, Beşiktaş yönetiminin ise iki taksit halinde ödeme teklif ettiği vurgulandı. Tarafların yakın zamanda bu konuda da anlaşması beklenirken, oyuncuyla yapılacak sözleşme süresi ve ödeme konusunda ise detay verilmedi. Öte yandan Akpom transferi İngiliz basınında da dillendirilmeye başlandı. Ada medyası, 1.86 boyundaki futbolcu için "Akpom artık Boğaz'ın eşsiz manzarasında forma giyecek" yorumlarını yaptı. Nijerya uyruklu oyuncunun piyasa değeri 3.5 milyon euro civarında.
Daha önce Arsenal, PAOK, Hull City, Brentford gibi takımlarda forma giyen Akpom, kariyerinde çıktığı 272 resmi karşılaşmada 74 gol, 25 asist üretti. İngiltere U21 milli takımında da 5 maça çıkıp 3 gol kaydetti.
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