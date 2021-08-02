02 Ağustos 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Mert Günok için Başakşehir'e teklifte bulundu

Kartal'ın Mert teklifi ortaya çıktı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.08.2021

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transferde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Mert Günok için Başakşehir'e 1 milyon euro teklif etti. İşte transferin perde arkasından yaşanan son gelişmeler... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Mert Günok transferi için resmen Başakşehir'in kapısını çaldı. Takvim'in haberine göre Ersin ve Utku'nun yanına tecrübeli bir kaleci almak isteyen Siyah-Beyazlılar, Mert için Başakşehir'e 1 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Başakşehir'in ise Beşiktaş'a kesin bir cevap vermediği, teknik direktör Aykut Kocaman'ın milli kalecinin satışına onay vermesi durumunda Beşiktaş'a 'Evet' deneceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Aykut Kocaman tarafından yedek bırakılan Mert Günok'un da Beşiktaş'a gitmeye sıcak baktığı, kulüpler arasındaki görüşmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.
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