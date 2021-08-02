Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta, forvet arayışları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Hollandalı golcü Luuk de Jong için pazarlıklara başlamıştı. Beşiktaş yönetiminin, 2 milyon euro maaşla bedelsiz olarak kiralamaya çalıştığı De Jong, 2.5 milyon euro garanti artı 500 bin euro bonus istedi. Siyah beyazlı idareciler, oyuncuya son teklifimiz 2 milyon euro restini çekti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)