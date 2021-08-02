Son dakika transfer haberi: Beşiktaş yönetiminden Luuk de Jong'a rest!
Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta, forvet arayışları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Hollandalı golcü Luuk de Jong için pazarlıklara başlamıştı. Beşiktaş yönetiminin, 2 milyon euro maaşla bedelsiz olarak kiralamaya çalıştığı De Jong, 2.5 milyon euro garanti artı 500 bin euro bonus istedi. Siyah beyazlı idareciler, oyuncuya son teklifimiz 2 milyon euro restini çekti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Diego Costa ve Mitrovic konusunda maliyet hesabı yapan Beşiktaş yönetimi, Rondon'da da kararsız kalınca bu 3 ismi askıya almıştı.
Son olarak İspanya LaLiga ekibi Sevilla'nın Hollandalı golcüsü Luuk de Jong üzerine yoğunlaşan idareciler, futbolcu ve kulübünden olumlu geri dönüş almıştı.
Fotomaç'ın haberine göre, oyuncunun ilk temaslardaki pozitif tavrı, yıllık ücrette ısrarcılığa dönüştü. Yönetimin 2 milyon euro maaşla bedelsiz kiralamaya çalıştığı De Jong, 2.5 milyon euro garanti artı 500 bin euro bonus istedi. Olumsuz yanıt veren Beşiktaş yönetimi, oyuncuya son teklifimiz 2 milyon euro restini çekti.
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