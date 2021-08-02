Beşiktaş Diego Costa'nın alternatifini belirledi! B planı Miguel Borja

Hürriyet'in haberine göre; bonservisi 3 milyon Euro olan Borja'nın menajeri oyuncu için de yıllık 1.8 milyon Euro talep etti. Beşiktaşlı Yöneticiler ise bonservis bedelini fazla bulduklarını belirterek, düşünmek için bir hafta süre istedi.

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