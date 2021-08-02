02 Ağustos 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Diego Costa'nın alternatifini belirledi! B planı Miguel Borja

Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ayrılmasının ardından kadrosuna Şampiyonlar Ligi klasında bir golcü katmak isteyen Beşiktaş, ilk hedefini Diego Costa olarak belirlemişti. Siyah-beyazlılar İspanyol golcüyle anlaşılamaması halinde rotayı Brezilya'ya çevirecek ve Palmeiras forması giyen Miguel Borja için harekete geçecek. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Diego Costa'nın alternatifini belirledi! B planı Miguel Borja
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.08.2021

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla forvete takviye istemesi üzerine çalışmalarını hızlandırdı. Siyah beyazlılar, uzun süredir gündemlerinde olan ve yoğun mesai harcadıkları Diego Costa'nın imza parası istemesi sonrası B planını devreye sokarak Kolombiya Milli Takımı'nın golcüsü Miguel Borja'yı takibe aldı.


Beşiktaş Diego Costa'nın alternatifini belirledi! B planı Miguel Borja

Yönetim, Palmeiras'ta oynayan ve ismi Fenerbahçe ile de anılan bu oyununun menajeri ile temasa geçerek fiyat konusunda fikir alış verişinde bulundu.


Beşiktaş Diego Costa'nın alternatifini belirledi! B planı Miguel Borja

Hürriyet'in haberine göre; bonservisi 3 milyon Euro olan Borja'nın menajeri oyuncu için de yıllık 1.8 milyon Euro talep etti. Beşiktaşlı Yöneticiler ise bonservis bedelini fazla bulduklarını belirterek, düşünmek için bir hafta süre istedi.

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