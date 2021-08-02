Beşiktaş Diego Costa'nın alternatifini belirledi! B planı Miguel Borja
Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ayrılmasının ardından kadrosuna Şampiyonlar Ligi klasında bir golcü katmak isteyen Beşiktaş, ilk hedefini Diego Costa olarak belirlemişti. Siyah-beyazlılar İspanyol golcüyle anlaşılamaması halinde rotayı Brezilya'ya çevirecek ve Palmeiras forması giyen Miguel Borja için harekete geçecek. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla forvete takviye istemesi üzerine çalışmalarını hızlandırdı. Siyah beyazlılar, uzun süredir gündemlerinde olan ve yoğun mesai harcadıkları Diego Costa'nın imza parası istemesi sonrası B planını devreye sokarak Kolombiya Milli Takımı'nın golcüsü Miguel Borja'yı takibe aldı.
Yönetim, Palmeiras'ta oynayan ve ismi Fenerbahçe ile de anılan bu oyununun menajeri ile temasa geçerek fiyat konusunda fikir alış verişinde bulundu.
Hürriyet'in haberine göre; bonservisi 3 milyon Euro olan Borja'nın menajeri oyuncu için de yıllık 1.8 milyon Euro talep etti. Beşiktaşlı Yöneticiler ise bonservis bedelini fazla bulduklarını belirterek, düşünmek için bir hafta süre istedi.
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