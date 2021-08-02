Beşiktaş transferde hareketli günler geçiriyor. Özellikle hücum bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Dries Mertens'i gündemine aldı. Kartal, Belçikalı oyuncunun kulübünden bedelsiz ayrılması durumunda harekete geçecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

34 yaşındaki forvetle ilgili fiyat araştırılması yapıldığı öne sürüldü. 8 sezondur formasını giydiği Napoli ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Mertens'in, Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından bizzat istendiği iddia edildi. Mertens'in kulübünden bedelsiz ayrılması durumunda kadroya katılabileceği öğrenildi. Mavibeyazlılarda 360 maçta 135 gol, 87 asist yapan Mertens, kulüp tarihine adını yazdırmayı başardı.

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