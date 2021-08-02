02 Ağustos 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Dries Mertens bombası! İşte transfer şartı...
Beşiktaş transferde hareketli günler geçiriyor. Özellikle hücum bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Dries Mertens'i gündemine aldı. Kartal, Belçikalı oyuncunun kulübünden bedelsiz ayrılması durumunda harekete geçecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
34 yaşındaki forvetle ilgili fiyat araştırılması yapıldığı öne sürüldü. 8 sezondur formasını giydiği Napoli ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Mertens'in, Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından bizzat istendiği iddia edildi. Mertens'in kulübünden bedelsiz ayrılması durumunda kadroya katılabileceği öğrenildi. Mavibeyazlılarda 360 maçta 135 gol, 87 asist yapan Mertens, kulüp tarihine adını yazdırmayı başardı.
Son dakika Beşiktaş haberi: Transferleri canlı yayında duyurdu! Önce Alex Teixeira sonra Rachid Ghezzal
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası