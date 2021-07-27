Beşiktaş, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'e kavuşuyor. İki oyuncuyla da pürüzleri ortadan kaldıran siyah beyazlılar, resmi imzaları bu hafta içinde atmayı planlıyor. İşte Kartal'ın Ghezzal ve Rosier için ödeyeceği toplam rakam... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Rachid Ghezzal ile 4 yıllık sözleşme için uzlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Cezayirli oyuncunun bonservisi almaya çok yaklaştı.

Fotomaç'ın haberine göre, Leicester City ile 2.7 milyon euro karşılığında anlaşmaya çalışan Beşiktaş, İngiliz ekibinin yanıtını bekliyor.

Siyah beyazlılar, Rosier için ise Sporting ile 4.5 milyon euro karşılığında el sıkıştı.

Beşiktaş yönetimi, harcama limitlerini aşmamak için Fransız oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile 1 yıl daha kiralamayı da gündemine aldı.

Bu durumun gerçekleşmesi halinde 24 yaşındaki sağ bek 1 yıl daha kiralık olarak forma giyecek.

Sezon sonu zorunlu satın alma opsiyonu geçerlilik kazanacak.

Siyah-beyazlılar Ghezzal ve Rosier transferlerini bu hafta tamamlayıp, 2 oyuncuyu da İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

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