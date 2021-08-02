Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier ilk kez antrenmanda! İşte o görüntüler
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Kayserispor ile hazırlık maçında karşılaşmıştı. Kartal, çalışmalarına 1 günlük iznin ardından yeniden başladı. Siyah-beyazlılarda, Sporting'den transfer edilen Valentin Rosier de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. İşte o görüntüler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam ederken Valentin Rosier, takımla birlikte yeni sezonun ilk antrenmanına çıktı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı.
Kondisyon koşuları, 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.00'de yapacağı çalışmalarla devam edecek.
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