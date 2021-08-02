02 Ağustos 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier ilk kez antrenmanda! İşte o görüntüler

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Kayserispor ile hazırlık maçında karşılaşmıştı. Kartal, çalışmalarına 1 günlük iznin ardından yeniden başladı. Siyah-beyazlılarda, Sporting'den transfer edilen Valentin Rosier de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. İşte o görüntüler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier ilk kez antrenmanda! İşte o görüntüler
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.08.2021

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam ederken Valentin Rosier, takımla birlikte yeni sezonun ilk antrenmanına çıktı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier ilk kez antrenmanda! İşte o görüntüler

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier ilk kez antrenmanda! İşte o görüntüler

Kondisyon koşuları, 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile sona erdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier ilk kez antrenmanda! İşte o görüntüler

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.00'de yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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