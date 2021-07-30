30 Temmuz 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Cyle Larin'e 3 yıllık yeni teklifini iletti

Kartal'da Larin yeniden masada! İşte sunulan teklif
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.07.2021

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın geçen sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Cyle Larin konusunda flai bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar daha önce sözleşme uzatma teklifinde bulunduğu Kanadalı golcüye yeniden teklif sunacak. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş'ta sözleşmesinin son senesine giren Cyle Larin ile geçen ay yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmamıştı. Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki Kanadalı forvetle bir görüşme daha yaparak 3 yıllık sözleşme önerecek. Larin'den yine olumlu cevap alınamazsa kendisine gelen transfer tekliflerinin kulüp tarafından değerlendirmeye alınacağı mesajı iletilecek.
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