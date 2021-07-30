Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündeminde ise Uruguaylı stoper Diego Godin bulunuyor. Tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Kartal, Godin için yeni bir teklif yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)