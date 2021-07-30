Beşiktaş'ın renklerine katmak istediği Diego Costa ile ilgili her gün yeni bir gelişme daha yaşanıyor. Siyah-beyazlılar santrfor bölgesi için ilk adayı olan Diego Costa için son bir hamle yaptı. 32 yaşındaki golcüye 3 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme önerdiği iddia edilen Beşiktaş yönetimi; daha önce yıllık 3.5 milyon euro maaş, artı 1.5 milyon euro da imza parası talep eden Costa'nın yapılan son teklife olumlu yanıt vermesini bekliyor.