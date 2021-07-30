30 Temmuz 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Diego Costa'da geri sayıma geçti! İşte transferin detayları

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların, renklerine katmak istediği Diego Costa ile ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. İtalyan basını, Avrupa'dan gelen 5 teklifi de geri çeviren yıldız golcünün, çok yakında siyah beyazlı formayı giyeceğini duyurdu. İşte transferin ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Diego Costa'da geri sayıma geçti! İşte transferin detayları
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.07.2021

Beşiktaş'ın renklerine katmak istediği Diego Costa ile ilgili her gün yeni bir gelişme daha yaşanıyor. Siyah-beyazlılar santrfor bölgesi için ilk adayı olan Diego Costa için son bir hamle yaptı. 32 yaşındaki golcüye 3 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme önerdiği iddia edilen Beşiktaş yönetimi; daha önce yıllık 3.5 milyon euro maaş, artı 1.5 milyon euro da imza parası talep eden Costa'nın yapılan son teklife olumlu yanıt vermesini bekliyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Diego Costa'da geri sayıma geçti! İşte transferin detayları

MALİYETİ SORUN OLDU

Brezilya asıllı İspanyol golcü geçtiğimiz sezonun bitiminden itibaren Avrupa'nın çeşitli kulüplerine önerildi. Ancak tecrübeli forvet Avrupa'dan teklif aldığı 5 kulüple de anlaşamadı. Golcü futbolcunun önceki yıllara nazaran son dönemlerdeki istikrarsız görüntüsü ve maliyeti sebebiyle Marsilya bu transferde geri adım attı. Ayrıca Portekiz ekibi Benfica da Diego Costa önerisine sıcak bakmadı. Benfica artık alternatif oyuncular üstünde duruyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Diego Costa'da geri sayıma geçti! İşte transferin detayları

EN İYİ TEKLİF KARTAL'DAN

Daha önce İspanyol takımı Granada ve Brezilya'dan bir kulüp, Diego Costa'ya ilgi gösterdi. Fakat yıldız futbolcu için önerilen 1.7 milyon euro yıllık kazanç ne tecrübeli oyuncuyu ne de menajerini tatmin etmedi. Şu anda Diego Costa için en yüksek teklifi veren kulüp Beşiktaş... Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği haberde, Beşiktaş'ın Diego Costa transferinde sona geldiği, yıldız oyuncunun çok yakında zaman içeresinde siyah-beyazlı formayı giyeceği iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Diego Costa'da geri sayıma geçti! İşte transferin detayları

PARA KONUŞACAK!

Beşiktaş yönetimi, Diego Costa transferinde şartlar siyah-beyazlıların arzu ettiği çizgiye gelirse bu transferi gerçekleştirecek. Şu an için mali açıdan herhangi bir anlaşma yok. Yönetim, aynı zamanda takım içindeki dengeleri de gözeterek bu transferde adım atma planı içinde. İş; dönüp dolaşıp 'para'da bitecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Diego Costa'da geri sayıma geçti! İşte transferin detayları

9 TAKIMDA OYNADI

1988 doğumlu başarılı forvet Diego Costa, Braga, FC Penafiel, Atletico Madrid, Celta Vigo, Albacete, Real Valladolid, Rayo Vallecano ve Chelsea'de forma giydi. Son olarak oynadığı Atletico Madrid'de geçen sezon 7 maçta 207 dakika süre aldı ve 2 gol attı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Diego Costa'da geri sayıma geçti! İşte transferin detayları

181 GOL 71 ASİST

Diego Costa kariyerinde 476 maçta 181 gol kaydedip 71 de asist yaptı. Ülkesi Brezilya'nın milli takımında 2013'te iki karşılaşmada mücadele eden Costa, 2014'te vatandaşlığa geçmesinin ardından İspanya Milli Takımı forması giydi. 32 yaşındaki oyuncu, İspanya ile 24 milli maçta 10 kez fileleri sarstı

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