30 Temmuz 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Chuba Akpom için yaptığı teklif ortaya çıktı!

Yeni sezon öncesi kadrodan ayrılan Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın yerini doldurmak isteyen Beşiktaş, forvet bölgesini güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda Chuba Akpom'u gündemine alırken, İngiliz santrfor için Middlesbrough'a yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Chuba Akpom için yaptığı teklif ortaya çıktı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.07.2021

Beşiktaş, ikinci forvet olarak düşündüğü Chuba Akpom ve menajeri ile görüştü. Sabah gazetesinin haberine göre, Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen 25 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlıların teklifini kabul ettiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Chuba Akpom için yaptığı teklif ortaya çıktı!

Fotomaç'ın derlediği habere göre; Akpom'a "Bizden haber bekle" diyen Beşiktaş yönetimi, futbolcunun kulübü Middlesbrough'ya ise 2 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Chuba Akpom için yaptığı teklif ortaya çıktı!

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi bu rakamdan daha fazlasını ödemek istemezken İngiliz kulübünün 3-4 milyon Euro arasında beklentisi olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Chuba Akpom için yaptığı teklif ortaya çıktı!

Pazarlıkların devam ettiği ve bu transferin önümüzdeki hafta içinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanacağı belirtildi. Akpom geçen sezon Championship'te 42 maçta 5 gol ve 4 asistle oynadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ın kaptanı olabilir "Beşiktaş'ın kaptanı olabilir"
Kartal'da Larin yeniden masada! İşte sunulan teklif Kartal'da Larin yeniden masada! İşte sunulan teklif
Kartal Costa'da geri sayımda! İşte transferin detayları Kartal Costa'da geri sayımda! İşte transferin detayları
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör