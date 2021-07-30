Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Chuba Akpom için yaptığı teklif ortaya çıktı!
Yeni sezon öncesi kadrodan ayrılan Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın yerini doldurmak isteyen Beşiktaş, forvet bölgesini güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda Chuba Akpom'u gündemine alırken, İngiliz santrfor için Middlesbrough'a yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, ikinci forvet olarak düşündüğü Chuba Akpom ve menajeri ile görüştü. Sabah gazetesinin haberine göre, Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen 25 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlıların teklifini kabul ettiği öğrenildi.
Fotomaç'ın derlediği habere göre; Akpom'a "Bizden haber bekle" diyen Beşiktaş yönetimi, futbolcunun kulübü Middlesbrough'ya ise 2 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.
Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi bu rakamdan daha fazlasını ödemek istemezken İngiliz kulübünün 3-4 milyon Euro arasında beklentisi olduğu öğrenildi.
Pazarlıkların devam ettiği ve bu transferin önümüzdeki hafta içinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanacağı belirtildi. Akpom geçen sezon Championship'te 42 maçta 5 gol ve 4 asistle oynadı.
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