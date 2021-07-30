Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Chuba Akpom için yaptığı teklif ortaya çıktı!

Pazarlıkların devam ettiği ve bu transferin önümüzdeki hafta içinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanacağı belirtildi. Akpom geçen sezon Championship'te 42 maçta 5 gol ve 4 asistle oynadı.

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