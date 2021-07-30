Beşiktaş yönetimi, Diego Godin için Cagliari Başkanı Tomaso Giulini ile görüştü. Fotomaç'ın haberine göre, Siyah-beyazlılar, Giulini'nin "Oyuncunun maaşının tamamını karşılayın" talebine, "Bizim 4 milyon Euro verme şansımız yok. 1.5 milyon Euro'sunu ödeyebiliriz. Ayrıca kendisine bonus ödemesi de yapabiliriz" yanıtını verdi.