Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Diego Godin teklifini güncelledi!
Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündeminde ise Uruguaylı stoper Diego Godin bulunuyor. Tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Kartal, Godin için yeni bir teklif yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş yönetimi, Diego Godin için Cagliari Başkanı Tomaso Giulini ile görüştü. Fotomaç'ın haberine göre, Siyah-beyazlılar, Giulini'nin "Oyuncunun maaşının tamamını karşılayın" talebine, "Bizim 4 milyon Euro verme şansımız yok. 1.5 milyon Euro'sunu ödeyebiliriz. Ayrıca kendisine bonus ödemesi de yapabiliriz" yanıtını verdi.
Bu arada Tuttomercato, 35 yaşındaki stoper için Villarreal'in de devreye girdiğini ileri sürdü.
Haberde, "İspanyol ekibi, Godin yarışında Türkleri geçmeye çalışıyor. Bu nedenle yakında Beşiktaş'tan revize bir teklif gelebilir" ifadeleri kullanıldı.
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