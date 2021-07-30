30 Temmuz 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Diego Godin teklifini güncelledi!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündeminde ise Uruguaylı stoper Diego Godin bulunuyor. Tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Kartal, Godin için yeni bir teklif yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Diego Godin teklifini güncelledi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.07.2021

Beşiktaş yönetimi, Diego Godin için Cagliari Başkanı Tomaso Giulini ile görüştü. Fotomaç'ın haberine göre, Siyah-beyazlılar, Giulini'nin "Oyuncunun maaşının tamamını karşılayın" talebine, "Bizim 4 milyon Euro verme şansımız yok. 1.5 milyon Euro'sunu ödeyebiliriz. Ayrıca kendisine bonus ödemesi de yapabiliriz" yanıtını verdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Diego Godin teklifini güncelledi!

Bu arada Tuttomercato, 35 yaşındaki stoper için Villarreal'in de devreye girdiğini ileri sürdü.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Diego Godin teklifini güncelledi!

Haberde, "İspanyol ekibi, Godin yarışında Türkleri geçmeye çalışıyor. Bu nedenle yakında Beşiktaş'tan revize bir teklif gelebilir" ifadeleri kullanıldı.

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