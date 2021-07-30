30 Temmuz 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Ghezzal orman yangınlarına kayıtsız kalmadı! "Canımız yanıyor"

Ghezzal kayıtsız kalmadı! Canımız yanıyor
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 Giriş Tarihi: 30.07.2021

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve siyah-beyazlıların bonservisini almak için uğraştığı Rachid Ghezzal, ülkemizin birçok ilinde meydana gelen orman yangınlarına kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın paylaşımını alıntıladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal için siyah-beyazlı kulüp transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Cezayirli yıldız, Türkiye'nin son günlerde birçok farklı bölgesinde çıkan orman yangınları konusunda sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın paylaşımını alıntılayarak hikayesinde paylaştı.

Süper Lig ekiplerinden 'Orman Projesi'ne destek! haberin devamı

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