30 Temmuz 2021, Cuma

A SPOR GALERİ

Süper Lig ekiplerinden 'Orman Projesi'ne destek!

Süper Lig ekipleri, ülkemizde birçok ilde çıkan yangınlar sonrasında destek projesine başladı. Kulüpler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan her sarı ve kırmızı kart için fidan dikilmesine ilişkin projeye destek vereceklerine yönelik paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 30.07.2021 15:53
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