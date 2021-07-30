Süper Lig ekiplerinden 'Orman Projesi'ne destek!

Süper Lig ekipleri, ülkemizde birçok ilde çıkan yangınlar sonrasında destek projesine başladı. Kulüpler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan her sarı ve kırmızı kart için fidan dikilmesine ilişkin projeye destek vereceklerine yönelik paylaşım yaptı.