24 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta gözler Chuba Akpom'a çevrildi!

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemde Chuba Akpom var. Siyah-beyazlılar yıldız ismi adroya katmak için girişimlerine hız verdi. İşte transfere dair son detaylar... (BJK spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta gözler Chuba Akpom'a çevrildi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.07.2021

Beşiktaş, ikinci forvet olarak düşündüğü Chuba Akpom ve menajeri ile görüştü. Sabah gazetesinin haberine göre, Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen 25 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlıların teklifini kabul ettiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta gözler Chuba Akpom'a çevrildi!

Akpom'a "Bizden haber bekle" diyen Beşiktaş yönetimi, futbolcunun kulübü Middlesbrough'ya ise 2 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi bu rakamdan daha fazlasını ödemek istemezken İngiliz kulübünün 3-4 milyon Euro arasında beklentisi olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta gözler Chuba Akpom'a çevrildi!

Pazarlıkların devam ettiği ve bu transferin önümüzdeki hafta içinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanacağı belirtildi. Akpom geçen sezon Championship'te 42 maçta 5 gol ve 4 asistle oynadı.

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