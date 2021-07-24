Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta gözler Chuba Akpom'a çevrildi!
Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemde Chuba Akpom var. Siyah-beyazlılar yıldız ismi adroya katmak için girişimlerine hız verdi. İşte transfere dair son detaylar... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş, ikinci forvet olarak düşündüğü Chuba Akpom ve menajeri ile görüştü. Sabah gazetesinin haberine göre, Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen 25 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlıların teklifini kabul ettiği öğrenildi.
Akpom'a "Bizden haber bekle" diyen Beşiktaş yönetimi, futbolcunun kulübü Middlesbrough'ya ise 2 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi bu rakamdan daha fazlasını ödemek istemezken İngiliz kulübünün 3-4 milyon Euro arasında beklentisi olduğu öğrenildi.
Pazarlıkların devam ettiği ve bu transferin önümüzdeki hafta içinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanacağı belirtildi. Akpom geçen sezon Championship'te 42 maçta 5 gol ve 4 asistle oynadı.
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