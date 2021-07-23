23 Temmuz 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın istediği Alex Teixeira'dan transfer açıklaması!

Beşiktaş'ın istediği Teixeira'dan transfer açıklaması!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.07.2021

Yeni sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta, listenin ilk sırasında Alex Teixeira yer alıyordu. Brezilyalı oyuncudan transfer durumuyla ilgili açıklama geldi. 31 yaşındaki futbolcu, "Menajerimle görüşmek için Dubai'ye geldim. Geleceğimle ilgili kararı çok yakında açıklayacağız." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'ta Alex Teixeira ismi ön plana çıktı. Bir süredir Brezilyalı yıldız ile temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan oyuncuya 2 yıllık teklifini iletti. Kara-Kartal, Alex Teixeira'ya yıllık 2.5 milyon euro ve bonuslardan oluşan bir teklif yaptı. 2023 yılına kadar sözleşme önerilen 31 yaşındaki futbolcuya imza parası olarak 1.5 milyon euro teklif edildi. Yeni adresi merak konusu olan Teixeira'ya Dubai'den talip çıkması transferi çıkmaza soktu. Beşiktaş'ın gözdesi konumunda bulunan yıldız 10 numara, transferiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Transfer görüşmeleri yapmak için Dubai'ye geldiğini belirten Alex Teixeira, "Aldığım teklifleri menajerimle görüşmek için Dubai'ye geldim. Geleceğimle alakalı kararı çok yakın zamanda açıklayacağız." paylaşımını yaptı.

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