29 Temmuz 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta rota yeniden Diego Costa!

Brezilya basını duyurdu! Beşiktaş ve Costa...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.07.2021

Yeni sezona güçlü bir forvet hattı ile başlamak isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği Diego Costa ile ilgili her gün yeni bir gelişme daha yaşanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlıların renklerine katmak istediği Diego Costa ile ilgili her gün yeni bir gelişme daha yaşanıyor.

Costa ve menajeri önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta oynama teklifi üzerinde çalışıyor. İspanyol vatandaşlığına geçen Brezilyalı oyuncu, yılda üç milyon euro maaşla 2023'e kadar takımda çalışma teklifi aldı.

Ancak Fotomaç'ın Brezilya'nın Terra'dan derlediği habere göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Atletico Madrid'den ayrıldığından beri bireysel olarak antrenman yapan oyuncunun takıma katkı sağlayabileceği konusunda bir ganranti görmese de, görüşmeler yine hızlandı.

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