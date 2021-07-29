Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın gündemindeki Alex Teixeira ateşi yaktı!
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Alex Teixeira, dün sabah ‘Kartal’ paylaşımı yapmıştı. Brezilyalı yıldız, 4 saatte 20 binden fazla beğeni aldı. Paylaşımın altı ‘Come To Beşiktaş’ yorumlarıyla doldu. Teixeira'nın bu hamlesi adeta transferin habercisi oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş taraftarı transferde muradına ermek üzere. Siyah-beyazlılar kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği Alex Teixeira'yı artık açıklamaya hazırlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre, Kara Kartal, Brezilyalı 10 numarada sona geldi. Siyah-beyazlı taraftarların sosyal medya hesabını ablukaya aldığı Brezilyalı yıldızın bir kez daha Kartal kanatları önünde poz vermesi, adeta transferin habercisi oldu.
BONSERVİSİ YOK
Sabah saatlerinde 'Kartal' paylaşımı yapan Alex Teixeira, 4 saatte 20 binden fazla beğeni aldı. Paylaşımın altı 'Come To Beşiktaş' sloganıyla doldu taştı. 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun 3 milyon eurodan 2 1 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtiliyor. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu için bonvervis ücreti ödenmeyecek olması siyah-beyazlıların transferde kozu oldu.
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