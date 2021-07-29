Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Adem Ljajic Genoa'nın teklifini reddetti!

Beşiktaş'ta beklenen performansı gösteremeyen ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek sezon planlamasında bulunmayan Adem Ljajic'in geleceği merak konusu. 29 yaşındaki futbolcuya İtalya Serie A ekiplerinden Genoa talip oldu. Ancak Ljajic siyah beyazlılarda kalmak istediği için bu teklifi geri çevirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, bir yandan da bazı isimlerle yollarını ayırmak istiyor. Kartal'ın satış listesinde yer alan Ljajic'e İtalya'dan teklif geldi. Ancak deneyimli ismin takımdan ayrılmaya niyeti yok.

Genoa, Adem Ljajic için Beşiktaş'ın kapısını çaldı ve Sırp futbolcuyu bedelsiz istedi.

Bonuslarla birlikte senelik maliyeti 3.5 milyon euro olan Ljajic'in ekonomik yükünden kurtulmak isteyen Beşiktaş ise kolaylık sağlayabileceğini ifade etti.

29 yaşındaki Ljajic, Genoa'nın kendisine yaptığı 1.7 milyon euro'luk teklifi az bularak geri çevirdi.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ