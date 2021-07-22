Portekizli Forvet oyuncusu Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılığı sonrası golcü transferinde hata yapmak istemeyen ve yeni sezona çift forvetle girmek isteyen Beşiktaş, yıldız golcülerle görüşmeye devam ediyor. İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın 30 yaşındaki Hollandalı golcüsü Luuk de Jong ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, Fransız temsilcisi Monaco ile yollarını ayıran Stevan Jovetic'e de kanca attı. Yönetim, menajerler aracılığıyla gündeme gelen Sırp forvet için şartları öğrendi.

SERGEN YALÇIN'IN ONAYI BEKLENİYOR

Yeni Asır'ın haberine göre; 31 yaşındaki başarılı golcünün menajeri Fali Ramadani, siyah-beyazlı İstanbul kulübünün kapısını çalarak Stevan Jovetic'i uygun şartlarda getirebileceğini söyledi. Şu an boşta olan tecrübeli golcünün imza parası ve maaş gibi konularda zorluk çıkarmayacağını kaydetti. Yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın onay vermesi halinde 31 yaşındaki santrforla temaslarını sıklaştıracak. Manchester City, Sevilla, Inter gibi takımlarda da oynayan Jovetic, kariyerinde 365 karşılaşmaya çıktı, 103 gol atarken, 51 de asist yaptı.

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