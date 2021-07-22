22 Temmuz 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Cenk Tosun hamlesi! Everton'ın kararı...

Kartal'dan Cenk hamlesi! Everton'ın kararı...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 Giriş Tarihi: 22.07.2021

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, Everton'la sözleşme fesih görüşmelerine devam eden Cenk Tosun'un durumunu yakından takip ediyor. Siyah-beyazlılar, yıldız golcüye Everton'la olan sorunlarını çözüp gelmesi halinde bonuslarla beraber yılda 1.5 milyon euro ödeme garantisi verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş yönetimi, Everton'la sözleşme fesih görüşmelerine devam eden Cenk Tosun'un durumunu yakından takip ediyor.

Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş yönetimi Cenk'e Everton'la olan sorunlarını çözüp gelmesi durumunda bonuslarla beraber yılda 1.5 milyon euro ödeme sözü verdi.

İngiliz kulübü Cenk'e bonservisini bedelsiz vermeyi teklif ediyor. Cenk ise kalan 1 yıllık maaşının tamamının ödenmesi durumunda karşılıklı anlaşabilecekleri cevabını veriyor.

Cenk'in yaz transfer döneminde Beşiktaş'a dönme ihtimali yüzde 50, Ocak'ta yüzde 75, gelecek yaz ise yüzde 100 olarak görülüyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş ile Borja anlaştı ama... Beşiktaş ile Borja anlaştı ama...
Beşiktaş'tan Sambacı operasyonu! Willian Jose için teklif yükseltildi Beşiktaş'tan Sambacı operasyonu! Willian Jose için teklif yükseltildi
Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal'a rest! Başkan Çebi net konuştu Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal'a rest! Başkan Çebi net konuştu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör