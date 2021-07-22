Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Cenk Tosun hamlesi! Everton'ın kararı...
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, Everton'la sözleşme fesih görüşmelerine devam eden Cenk Tosun'un durumunu yakından takip ediyor. Siyah-beyazlılar, yıldız golcüye Everton'la olan sorunlarını çözüp gelmesi halinde bonuslarla beraber yılda 1.5 milyon euro ödeme garantisi verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş yönetimi, Everton'la sözleşme fesih görüşmelerine devam eden Cenk Tosun'un durumunu yakından takip ediyor.
Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş yönetimi Cenk'e Everton'la olan sorunlarını çözüp gelmesi durumunda bonuslarla beraber yılda 1.5 milyon euro ödeme sözü verdi.
İngiliz kulübü Cenk'e bonservisini bedelsiz vermeyi teklif ediyor. Cenk ise kalan 1 yıllık maaşının tamamının ödenmesi durumunda karşılıklı anlaşabilecekleri cevabını veriyor.
Cenk'in yaz transfer döneminde Beşiktaş'a dönme ihtimali yüzde 50, Ocak'ta yüzde 75, gelecek yaz ise yüzde 100 olarak görülüyor.
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