Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Aston Villa'nın golcüsü Wesley için kolları sıvadı!
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi golcü transferi için çalışmalar sürüyor. Aboubakar ve Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından forvet bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa forması giyen Wesley için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadro ile gitmek isteyen Beşiktaş'ta gündem forvet transferi olurken, siyah-beyazlılar adaylarla görüşmelerini gizlilik içinde sürdürüyor.
Yeni Asır'ın haberine göre; İspanyol ekibi Atletico Madrid'den ayrılan Diego Costa'dan yanıt bekleyen, Luuk de Jong için Sevilla ile pazarlılarına devam eden İstanbul ekibi, daha önce menajerler aracılığıyla önerilen İngiliz temsilcisi Aston Villa'nın Brezilyalı golcüsü Wesley için harekete geçti. 2019-20 sezonunda Club Brugge'den 25 milyon Euro'ya transfer edilen 1.91 metre boyundaki santrforun şu anki piyasa değeri 13 milyon Euro.
Premier Lig ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan ve kadroda düşünülmeyen 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Wesley'in transferinin 6 milyon Euro gibi bir rakama bitebileceği iletildi. Aston Villa'nın bu teklifi kabul edeceğinin belirtilmesinin sebebi ise golcü futbolcunun yaşadığı sakatlık sorunu.
Wesley 2 Ocak'ta dizinden önemli bir sakatlık yaşadı. 112 gün sahalardan uzak kalan Sambacı, geçen sezon sadece 3 maçta toplam 15 dakika forma giyebildi. Yıldız oyuncu, bir önceki sezon ise çapraz bağ yırtığı nedeniyle 1 sezon sahalardan uzak kalmıştı. Wesley'in transferinin önümüzdeki hafta içinde netleşeceği ifade edildi.
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