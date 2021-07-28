Premier Lig ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan ve kadroda düşünülmeyen 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Wesley'in transferinin 6 milyon Euro gibi bir rakama bitebileceği iletildi. Aston Villa'nın bu teklifi kabul edeceğinin belirtilmesinin sebebi ise golcü futbolcunun yaşadığı sakatlık sorunu.