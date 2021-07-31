31 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Kayserispor | CANLI (Beşiktaş - Kayserispor maçı izle)

Beşiktaş - Kayserispor | CANLI
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 Giriş Tarihi: 31.07.2021

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar 2. hazırlık maçında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Kaysersipor mücadelesinin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz. (BJK spor haberleri)

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Beşiktaş, Başakşehir maçının ardından bir diğer Süper Lig ekibi Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

CANLI SKOR

Beşiktaş 0-2 Kayserispor

23' Luckassen

29' Luckassen

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Mehmet Topal, Fabrice Nsakala, Josef de Souza, Atiba, Salih Uçan, Gökhan Töre, Kevin Nkoudou, Kenan Karaman

Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Majid, Fernandes, Onur, Luckassen, Kvrzic, Carole, Avramoski, İlhan, İbrahim

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Kayserispor maçı saat 19.00'da başladı. Karşılaşma Beşiktaş YouTube kanalında canlı olarak yayınlanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal'dan kötü prova! Kartal'dan kötü prova!
Ndao'nun yeni takımı belli oldu! Ndao'nun yeni takımı belli oldu!
Hazırlık maçında Kartal'a kötü haber! Oyuna devam edemedi Hazırlık maçında Kartal'a kötü haber! Oyuna devam edemedi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör