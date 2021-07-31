Beşiktaş - Kayserispor | CANLI (Beşiktaş - Kayserispor maçı izle)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar 2. hazırlık maçında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Kaysersipor mücadelesinin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz. (BJK spor haberleri)

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Beşiktaş, Başakşehir maçının ardından bir diğer Süper Lig ekibi Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.



CANLI SKOR

Beşiktaş 0-2 Kayserispor

23' Luckassen

29' Luckassen

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR İLK 11'LER



Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Mehmet Topal, Fabrice Nsakala, Josef de Souza, Atiba, Salih Uçan, Gökhan Töre, Kevin Nkoudou, Kenan Karaman



Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Majid, Fernandes, Onur, Luckassen, Kvrzic, Carole, Avramoski, İlhan, İbrahim

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Kayserispor maçı saat 19.00'da başladı. Karşılaşma Beşiktaş YouTube kanalında canlı olarak yayınlanıyor.

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