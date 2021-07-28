Beşiktaş'ın Diego Godin planı ortaya çıktı! Transfer...
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosuna Şampiyonlar Ligi klasında bir stoper dahil etmek istiyor. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda Cagliari forması giyen Diego Godin'i transfer etmek isterken, Uruguaylı yıldız için uygulayacağı plan da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Cagliari'de oynayan Godin ile kiralık olarak ilgilenen yönetimin, İtalyan Kulübü ile yaptığı görüşmelerde olumlu anlamda mesafe aldı. Milliyet'in haberine göre; Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da fikrini alarak Godin'i gündemine alan Beşiktaş Yönetimi, uygun şartların olması halinde bu oyuncuyu hemen transfer edecek.
Eğer uygun mali şartların olmaması durumunda ise Beşiktaş Yönetimi, stoper transferinde gerekirse transfer döneminin sonuna kadar beklemeyi göze alabilecek şansa sahip...
Mevcut kadroda Vida ve Welinton dışında, Necip Uysal Mehmet Topal, Souza ve Atiba gibi stoper özellikli oyunculara da sahip olan Kartal, stoper transferinde acele etmeyecek.
Yönetim, aynı taktiği golcü transferinde de sürdürecek. Larin, Kenan Karaman ve Güven Yalçın gibi isimleri kadrosunda bulundurması nedeniyle golcü transferinde de acele etmeyen yönetim, bu hafta içerisinde Rosier transferini bitirmeye çalışacak.
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