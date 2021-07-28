28 Temmuz 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Cyle Larin yeni sözleşme teklifini kabul etmedi

Kartal'a Larin'den kötü haber! Yönetimden flaş hamle...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.07.2021

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta geçen sezon oldukça iyi bir performans sergileyen Cyle Larin, siyah-beyazlıların yeni sözleşme teklifini kabul etmedi. Beşiktaş yönetimi bu kararın ardından Kanadalı forvetin menajerine yıldız forvetin bonservisinin 10 milyon euro olduğunu bildirdi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi dönemini geçiren Cyle Larin siyah-beyazlı kulübün yeni sözleşme teklifini geri çevirdi. Fotomaç'ın haberine göre bunun üzerine Larin'in menajeri Mavromaras ile görüşen yönetim, Kanadalı futbolcunun transferinden en az 10 milyon euroluk bonservis bedeli beklediklerini iletti.
Kartal'da Rosier krizi! haberin devamı

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