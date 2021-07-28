Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Cyle Larin yeni sözleşme teklifini kabul etmedi

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi Valentin Rosier krizi bir kez daha ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların Fransız sağ bekin kulübü Sporting Lizbon'la henüz anlaşmaya sağlayamazken Portekiz ekibine 6.5 miyon euro bonservis bedeli önerdi. (BJK spor haberleri)