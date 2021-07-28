Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta ilk hedef Luuk de Jong! İşte yapılan teklif
Yeni sezon öncesi forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, Sevilla'nın 30 yaşındaki golcüsü Luuk de Jong ismi yeniden listenin ilk sırasına çıktı. Diego Costa'dan henüz cevap alamadığı için rotasını İspanya'ya çeviren siyah-beyazlı yönetim, Sevilla'ya cazip bir teklif sundu. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un takımdan ayrılmasının ardından forvet bölgesine Kenan Karaman dışında başka bir takviye yapamayan Beşiktaş'ta gündem Luuk de Jong...
Takıma doğrudan katkı sağlayacak bir santrfor takviyesi yapmayı amaçlayan Beşiktaş'ta operasyon son sürat devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre, Diego Costa, Aleksandar Mitrovic, Chuba Akpom, Willian Jose ve Rondon'dan beklediği geri dönüşü alamayan Kara Kartal'da, Sevilla'da forma giyen 30 yaşındaki Hollandalı golcü oyuncu Luuk de Jong ismi yeniden listenin ilk sırasına çıktı.
ORTA YOL BULUNMAK ÜZERE
Şu ana kadar görüşme yaptığı forvetlerle maddi konularda anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılar rotayı İspanya'ya kırdı. 2.5 milyon euro kazanan Jong için Sevilla'nın "500 bin euro'sunu biz ödeyelim 2 milyonu siz karşılayın" şartı sunduğu, Beşiktaş yönetiminin ise yarı yarıya ödeme konusunda ısrarcı olduğu belirtilirken tarafların orta yol bulacakları yorumu yapıldı.
PSV DE MARKAJDA
Siyah-beyazlıların bu transferde çok ciddi bir rakibi var, PSV Eindhoven... Santrforun yanı sıra forvet arkasında ve kanatlarda da oynayabilen De Jong'un da eski takımı PSV'de forma giymeye sıcak baktığı bildirildi.
201 GOL, 104 ASİST
Beşiktaş'ın peşinde olduğu Hollandalı forvet profesyonel kulüp kariyerinde toplam 494 resmi maçta forma giydi. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu Luuk de Jong, 6 farklı takımın formasıyla rakip fileleri 201 kez havalandırırken, 104 de asist yaptı ve toplamda 305 gole direkt olarak katkı sağladı.
Luuk de Jong, kariyerinde en fazla golü 204 kez forma giydiği PSV'de kaydetti. 112 gol atan yıldız futbolcu, 56 da asist yaparak Hollanda ekibinde adeta yıldızlaştı.
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