ORTA YOL BULUNMAK ÜZERE



Şu ana kadar görüşme yaptığı forvetlerle maddi konularda anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılar rotayı İspanya'ya kırdı. 2.5 milyon euro kazanan Jong için Sevilla'nın "500 bin euro'sunu biz ödeyelim 2 milyonu siz karşılayın" şartı sunduğu, Beşiktaş yönetiminin ise yarı yarıya ödeme konusunda ısrarcı olduğu belirtilirken tarafların orta yol bulacakları yorumu yapıldı.