28 Temmuz 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta ilk hedef Luuk de Jong! İşte yapılan teklif

Yeni sezon öncesi forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, Sevilla'nın 30 yaşındaki golcüsü Luuk de Jong ismi yeniden listenin ilk sırasına çıktı. Diego Costa'dan henüz cevap alamadığı için rotasını İspanya'ya çeviren siyah-beyazlı yönetim, Sevilla'ya cazip bir teklif sundu. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta ilk hedef Luuk de Jong! İşte yapılan teklif
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.07.2021

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un takımdan ayrılmasının ardından forvet bölgesine Kenan Karaman dışında başka bir takviye yapamayan Beşiktaş'ta gündem Luuk de Jong...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta ilk hedef Luuk de Jong! İşte yapılan teklif

Takıma doğrudan katkı sağlayacak bir santrfor takviyesi yapmayı amaçlayan Beşiktaş'ta operasyon son sürat devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre, Diego Costa, Aleksandar Mitrovic, Chuba Akpom, Willian Jose ve Rondon'dan beklediği geri dönüşü alamayan Kara Kartal'da, Sevilla'da forma giyen 30 yaşındaki Hollandalı golcü oyuncu Luuk de Jong ismi yeniden listenin ilk sırasına çıktı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta ilk hedef Luuk de Jong! İşte yapılan teklif

ORTA YOL BULUNMAK ÜZERE

Şu ana kadar görüşme yaptığı forvetlerle maddi konularda anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılar rotayı İspanya'ya kırdı. 2.5 milyon euro kazanan Jong için Sevilla'nın "500 bin euro'sunu biz ödeyelim 2 milyonu siz karşılayın" şartı sunduğu, Beşiktaş yönetiminin ise yarı yarıya ödeme konusunda ısrarcı olduğu belirtilirken tarafların orta yol bulacakları yorumu yapıldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta ilk hedef Luuk de Jong! İşte yapılan teklif

Sevilla'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hollandalı golcüyü siyahbeyazlılar kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Sevilla'nın Temmuz 2019'da 12.5 milyon euro bedelle PSV'den renklerine bağladığı oyuncu, İspanyol ekibinde 94 karşılaşmaya çıkarken 19 gol atıp, 5 asist kaydetti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta ilk hedef Luuk de Jong! İşte yapılan teklif

PSV DE MARKAJDA

Siyah-beyazlıların bu transferde çok ciddi bir rakibi var, PSV Eindhoven... Santrforun yanı sıra forvet arkasında ve kanatlarda da oynayabilen De Jong'un da eski takımı PSV'de forma giymeye sıcak baktığı bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta ilk hedef Luuk de Jong! İşte yapılan teklif

201 GOL, 104 ASİST

Beşiktaş'ın peşinde olduğu Hollandalı forvet profesyonel kulüp kariyerinde toplam 494 resmi maçta forma giydi. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu Luuk de Jong, 6 farklı takımın formasıyla rakip fileleri 201 kez havalandırırken, 104 de asist yaptı ve toplamda 305 gole direkt olarak katkı sağladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta ilk hedef Luuk de Jong! İşte yapılan teklif

Luuk de Jong, kariyerinde en fazla golü 204 kez forma giydiği PSV'de kaydetti. 112 gol atan yıldız futbolcu, 56 da asist yaparak Hollanda ekibinde adeta yıldızlaştı.

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