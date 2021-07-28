28 Temmuz 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier krizi! Sporting...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi Valentin Rosier krizi bir kez daha ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar Fransız sağ bekin kulübü Sporting Lizbon'la henüz anlaşma sağlayamazken Portekiz ekibine 6.5 miyon euro bonservis bedeli önerdi. (BJK spor haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier krizi! Sporting...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.07.2021

Beşiktaş her konuda anlaşma sağladığı Valentin Rosier'i imza için İstanbul'a beklerken, Portekiz'den flaş bir iddia geldi. Record Gazetesinde yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre siyah-beyazlılar'ın Sporting Lizbon'la henüz anlaşma sağlayamadığını belirtti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier krizi! Sporting...

Haberde, "Beşiktaş son çare olarak Rosier'in bonservisi için 6.5 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak pazarlıklar devam ediyor" ifadesini kullandı. Siyah-Beyazlılar bu hafta sonuna kadar tüm pürüzleri çözerek Rosier'e imza attırmanın planlarını yapıyor.

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