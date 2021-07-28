Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier krizi! Sporting...

Haberde, "Beşiktaş son çare olarak Rosier'in bonservisi için 6.5 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak pazarlıklar devam ediyor" ifadesini kullandı. Siyah-Beyazlılar bu hafta sonuna kadar tüm pürüzleri çözerek Rosier'e imza attırmanın planlarını yapıyor.

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