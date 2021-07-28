28 Temmuz 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Alex Teixeira'dan heyecanlandıran paylaşım!
Beşiktaş'ın transfer listesinin ilk sırasında bulunan Alex Teixeira'nın geleceği merak konusu. Siyah beyazlı takım oyuncuyla görüşmelerini sürdürürken, Brezilyalı yıldızdan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcu, Kartal kanatlarının altında bir fotoğraf paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan siyah beyazlılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek. Şampiyon kadrosundan bir çok oyuncu kaybeden Kartal, takıma yıldız isimlerle takviye yapmak istiyor. Listenin başında ise Alex Teixeira var. Brezilyalı yıldız, uzun süredir adının geçtiği Beşiktaş'ı heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. 31 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından Kartal kanatlarının altında poz verdi.
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