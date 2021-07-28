28 Temmuz 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Galatasaray - PSV maçında sürpriz isim! Beşiktaşlı Atiba Hutchinson da izledi
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaştı. Galatasaray - PSV mücadelesinde tribünlerde sürpriz bir isim vardı. Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson da karşılaşmayı tribünden izledi. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile rövanş maçında karşılaştı.
Galatasaray PSV maçında tribünlerde sürpriz bir isim vardı. Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, mücadeleyi tribünden izledi.
Atiba, 2010-2013 yılları arasında PSV forması giymişti.
YENİ TRANSFERLER DE İZLEDİ
Galatasaray'ın yeni transferleri Sasha Boey ve Cicaldau da mücadeleyi takip edenler arasındaydı.
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